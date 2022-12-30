У Донецькій області обірвалося життя ще одного Захисника з Тернопільщини

На Донечинні помер мешканець Копичинецької громади, села Гадинківці, військовослужбовець Полиняк Степан Іванович, 1969 року народження, який героїчно став на захист нашої країни.

Про важку втрату повідомили на сайті Копичинецької міської ради.

“Гіркота від втрати, біль, який пронизує, наповнює, до якого не можна звикнути, якого не можна пробачити.

Уся громада щиро поділяє ваше горе й схиляє голову у глибокій шані.

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава!”, – ідеться на сторінці міськради.

На знак скорботи у Копичинецької громаді з 30 грудня 1 січня оголошено днями жалоби.

Про час та місце зустрічі воїна повідомимо додатково.