У Тернополі запрацювали 42 котельні, які подаватимуть тепло для 720 будинків. Сьогодні опалення ввімкнули у школах, садочках, лікувальних закладах.

Окремі будинки опалюватимуть після відповідного рішення ОСББ, – розповів головний інженер комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. Подачу тепла там розпочнуть після підписання відповідного акту.

«У школах, дитячих садках, лікарнях, інших медичних закладах подача тепла розпочалася вже від сьогодні. У більшості з цих закладів встановлені індивідуальні теплові пункти, що дозволяють регулювати теплопостачання залежно від погодних умов. Поступово тепло подаватимемо і до осель тернополян. Просимо мешканців міста поставитися з розумінням, адже запуск системи теплопостачання не може розпочатися одномоментно. Цілодобово працюватимуть аварійні служби, які за потреби виїжджатимуть на виклики і проводитимуть ремонтні роботи. У випадку проблем з теплопостачанням необхідно звертатися до обслуговуючих підприємств або голови ОСББ».

Нагадаємо, цього року на модернізацію котелень у Тернополі витратили понад десять мільйонів гривень з міського бюджету та один мільйон євро, які надав європейський банк реконструкції та розвитку.