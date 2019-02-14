У День закоханих Тернопільщину відвідає… атмосферний фронт

14/02/2019 Розмір тексту:

Черговий атмосферний фронт поспішає на Тернопільщину. Він принесе нашому регіону опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Проте температурні показники залишатимуться плюсовими, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Атмосферний фронт принесе в західні області опади. Йтимуть дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря.

На Заході переважатиме дощ із-за переваги “плюсової” температури.

На решті території істотних опадів не буде і навіть світитиме сонце.

При наближенні температури повітря до нуля чи нижче – міцнішатиме ожеледиця. Тому обережно на автошляхах», – зазначила Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, 15-го лютого, на Стрітення, в Україні переважатиме суха та відносно тепла погода, частково морозитиме лише у східних регіонах. На заході ж температурні показники коливатимуться від нуля до незначного плюса. Вихідними спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температури повітря.

Софія Романська