Курсанти Тернопільського військового коледжу урочисто склали присягу на вірність Батьківщині. Приурочили цю подію Дню Захисника України, свято щорічно відзначають 14 жовтня.

Пообіцяли служити українському народові 120 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, – розповів керівник цього закладу Вадим Ластовицький. Тут студенти опановують цивільну професію і готуються до служби у Збройних Силах України.

“Нині першокурсники склали присягу на вірність українського народу та на вірність державі. Це надзвичайно важлива подія у їхньому житті. Хочеться побажати, щоб вони залишалися вірними виголошеній сьогодні клятві. Хочеться побажати, щоб кожен з них виріс справжнім патріотом, готовим стати на захист Української держави. Вічна пам’ять загиблим героям-захисникам нашої Держави, низький уклін патріотам, які воювали у перші дні і не склали зброю зараз, велика вдячність добровольцям-медикам, які рятували поранених і рятують їх життя тепер. Усім бійцям добровольчих формувань бажаю здоров’я, любові близьких людей, а всім нам – перемоги”.

Нагадаємо, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі створили 2015-го року на базі професійно-технічного училища. Заклад — унікальний, адже тут можна здобути цивільну професію та підготуватися до військової служби.