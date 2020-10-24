У день виборів на Тернопільщину прийде похолодання

У день виборів на Тернопільщині похолоднішає. Денні температурні показники коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. Високою залишається ймовірність дощів.

Мінлива хмарність, тенденції до зниження температурних показників, підвищення рівня вологості, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями у Тернополі та по області.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у неділю відчутно похолоднішає. Втім, наступного тижня ймовірні вищі градуси.

«У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів “з’їдуть” вниз на 2-4 градуси. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний. Початок наступного тижня обіцяє бути в Україні сухим, хіба що прикрашатиметься серпанками та туманами. Повітря нюхатимемо свіже, якщо навколишній дим не заважатиме, відчутних холодів поки не передбачається. Так що в неділю йдемо всі у красивому одязі та святкових масках на виборчі дільниці».

Синоптики кажуть, що теперішні погодні умови відповідають нормі. Хоча рівень опадів цієї осені дещо перевищений.