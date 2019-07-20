Виборча неділя буде яскравою і гарячою, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Стовпчики термометрів місцями сягатимуть тридцяти градусів тепла. Втім, на Тернопільщині не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть сильні зливи та грози.

«Повітря завтра буде або дуже теплим, або й гарячим – температура повітря становитиме +25 +30 градусів. Літо знову ожило. Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході України, на решті території буде сухо та сонячно. Зробіть завтрашній день чистим та змістовним, не псуйте природу сміттям, а бюлетені – неусвідомленим вибором», – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, з наступного тижня прохолодна погода повернеться. Третій декаді липня буде характерною мінливість та різкі перепади температурних показників, а також не оминатимуть західний регіон літні грози.

Софія Романська