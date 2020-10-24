У “день тиші” на Тернопільщині фіксують порушення виборчого законодавства

Незважаючи на заборону будь-якої передвиборчої агітації на території області мають місце факти порушення виборчого законодавства.

Станом на 12:00 годину 24 жовтня правоохоронці задокументували 9 таких повідомлень. Громадяни повідомляють про різну незаконну агітацію – наявність у громадських місцях реклами кандидатів на місцевих виборах та розміщення агітаційних матеріалів.

Наразі уся інформація, що надходить до правоохоронців, ретельно перевіряється.

Працівники поліції звертаються до громадян із проханням дотримуватися норм чинного законодавства. Якщо ви стали свідками правопорушення телефонуйте за номером «102».