У День Незалежності на фронті загинув 24-річний боєць з Тернопільщини

За волю України у День її Незалежності загинув Олег Бойко, уродженець села Шманьківчики Чортківського району.

Захиснику було всього 24 роки. Він загинув під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Про важку непоправну втрату повідомили у Чортківській районній адміністрації.

“Чортківщина знову схиляє голову у глибокій скорботі… Небесним воїном-ангелом став ще один наш молодий захисник. Сумна звістка надійшла до Заводської громади.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника.

Ніхто не зможе повернути до життя полеглого Героя, але разом ми можемо зберегти вічну памʼять про нього!

Шана і слава вірному сину України!

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!”.