В рамках святкування Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя, Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує жителів та гостей міста на святкові концертні програми.
Художній керівник і диригент – народний артист України Василь Феленчак.
Мистецьке дійство відбудеться:
— 24 серпня о 17:00 год. – літня естрада в парку імені Т. Шевченка;
— 28 серпня о 14:00 год. – сцена на вул. Гетьмана Петра Сагайдачного (біля пам’ятника І. Франку).
У концертах звучатиме популярна українська та європейська музика. Живий звук.