Конкурс «Квіткові композиції» відбудеться у Тернополі з нагоди Дня міста. Проведуть його 28 серпня 2020 року в парку імені Тараса Шевченка.

Положення про проведення конкурсу та склад конкурсної комісії затвердили на черговому засідані виконавчого комітету 22 липня.

Організацією конкурсу займатимуться працівники відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. Участь у ньому можуть взяти суб’єкти господарювання незалежно від виду діяльності. Заявки прийматимуть до 20 серпня у відділі торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, розташованому на вулиці Коперніка, 1 або за телефонами: 40-41-37, 40-41-38.

У конкурсі передбачено дві номінації: патріотичні букети та квіткові композиції на тему єдності і цілісності держави «Патріотична Україна» та тему «Тернопіль – серце Галичини». Конкурсна комісія оцінюватиме художнє оформлення та цілісність композиції, оригінальність рішення та відтворення ідеї, творчий підхід до виконання, складність техніки, оригінальність. Зо кожен критерій можна отримати максимум 5 балів. Буде визначено переможця у кожній номінації. Для преміювання переможців виділено 50 тисяч гривень.

Ольга Трач

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