У Тернополі вшанували добровольців російсько-української війни. Бійці організували автопробіг вулицями обласного центру, а також урочистості, під час яких згадували загиблих воїнів.

Колона автомобілістів вирушила від Микулинецького кладовища, де вшанували загиблих добровольців. Автопробіг присвятили пам’яті Віктора Стафановича, – розповідає керівник обласного штабу «Правого сектору» Назар Сарабун. Віктор був першим добровольцем з Тернополя, бійцем ДУК, загинув у Широкіно на Донеччині у 2015-році.

«14 березня в Україні присвячений тим, хто, не задумуючись, пішов на захист своєї країни -Добровольцям. Сьогодні бійці проїхали автопробігом вулицями міста Тернополя, нагадавши людям, кому вони повинні завдячувати мирним життям тут. Такий захід у Тернополі відбувся вперше. Також на Микулинецькому кладовищі і на площі Героїв Євромайдану згадували, молилися за добровольців, які віддали своє життя за Україну».

Завершився автопробіг на площі Героїв Євромайдану, там відбулися урочистості з вшанування загиблих бійців Добровольчого Українського Корпусу. Долучилися до урочистостей представники громадськості, влади, духовенство.

Софія Романська