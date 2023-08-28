Україна втратила Героя Артура Стасюка.
Про це повідомляють на сторінці Лановецької міської ради.
Старший солдат Артур Стасюк із села Іванківці став на захист України ще у березні 2022 року. Сьогодні ж стало відомо, що ворожа артилерія відібрала життя механіка-водія інженерно-позиційного відділення інженерно-саперного взводу 2 механізованого батальйону військової частини А0536 у день Державного прапора – 23 серпня. Відважне серце військовослужбовця зупинилось поблизу населеного пункту Водяне, що на Донеччині.
Відтепер синьо-жовтий стяг назавжди покриє тіло Героя!
Вічна пам’ять захиснику! Щирі співчуття рідним та близьким.