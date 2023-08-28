У День державного прапора на фронті загинув воїн з Тернопільщини Артур Стасюк

Україна втратила Героя Артура Стасюка.

Про це повідомляють на сторінці Лановецької міської ради.

Старший солдат Артур Стасюк із села Іванківці став на захист України ще у березні 2022 року. Сьогодні ж стало відомо, що ворожа артилерія відібрала життя механіка-водія інженерно-позиційного відділення інженерно-саперного взводу 2 механізованого батальйону військової частини А0536 у день Державного прапора – 23 серпня. Відважне серце військовослужбовця зупинилось поблизу населеного пункту Водяне, що на Донеччині.

Відтепер синьо-жовтий стяг назавжди покриє тіло Героя!

Вічна пам’ять захиснику! Щирі співчуття рідним та близьким.