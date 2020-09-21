Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій.

Про це інформує Урядовий портал.

“Сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 години 22 вересня 2020 р. буде встановлено наступні обмеження з переліку визначених постановою Кабінету Міністрів № 641.

Зокрема, у Бережанах та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільській області обмежено:

– посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення,

– приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, пестицидами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

– відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

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