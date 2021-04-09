375 випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Учора виявили майже вісімсот хворих. Через зростання кількості інфікованих побільшало госпіталізацій. В окремих лікарнях не залишилося жодного вільного місця для хворих з COVID-19.

Наразі у лікарнях на Тернопільщині перебуває майже півтори тисячі пацієнтів з коронавірусом. Більшість з них потребують кисневої підтримки.

«Медичні працівники працюють у посиленому режимі. Хворі, які поступають у медичні заклади, переважному у важкому стані, майже всі потребують кисневої підтримки. Я щиро вдячна кожному медичному працівнику, сімейному лікарю, які надають медичну допомогу жителям області. Я знову і знову звертаюся до кожного: тільки ваше власне сумління, розуміння всієї серйозності ситуації допоможе уникнути тяжких наслідків захворювання на COVID-19. Якщо раніше ми зверталися передусім до людей похилого віку, то зараз кажемо абсолютно всім – відкладіть необов’язкові походи в громадські місця, уникайте місць скупчення великої кількості людей, дотримуйтеся карантинних заходів. Цінуйте роботу лікарів. Адже тільки ваше свідоме ставлення і вакцинація може зупинити поширення COVID-19», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Регіон перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні. Втім, на території окремих громад посилили карантинні обмеження.