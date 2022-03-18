З огляду на воєнний стан, працівники КП «Тернопільводоканал» розпочали проводити у місті позачергове обстеження технічного стану колонок-качалок.

16 березня було оглянуто 15 об’єктів — на масиві «Дружба» й у мікрорайоні «Кутківці», сьогодні робота продовжиться в інших частинах міста.

Як повідомляють у КП «Тернопільводоканал», для колонок, якими тернополяни користуються регулярно, достатньо кількох натискань на важіль, щоб потекла вода. Якщо використовується колонка-качалка рідше — потрібно докласти зусиль, а після 20-25 натискань хвилину-дві перечекати, щоб стекла застояна вода.

Кількість та інтенсивність натискань на важіль також залежать від глибини свердловини. Відповідно до міського рельєфу, у центрі Тернополя, на «Новому Світі» глибина під колонками-качалками менша, ніж на масивах «Сонячний» та «Східний».

Під час обстеження з’ясувалося, що деякі колодязі уже, на жаль, не підлягають ремонту, бо в свердловинах відсутня вода. У найближчий час планується відремонтувати ще, як мінімум, 5 колонок-качалок.

Нагадаємо, у Тернополі придатними до використання є 41 колонка-качалка. Усі вони перебувають на балансі «Тернопільводоканалу».