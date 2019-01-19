У дамбі ставу знайшли мертвою жінку, яку розшукували п’ять днів

19/01/2019 Розмір тексту:

В п’ятницю, 18 січня на лінію «102» надійшло тривожне повідомлення від жителя Бережанщини. Заявник розповів, що виявив бездихальне тіло невідомої жінки в шлюзовій камері дамби Бережанського ставу.

Виїздом на місце пригоди працівники поліції встановили, що це жителька села Лапшин 1935 року народження. Пенсіонерку, яка зникла ще 14 січня розшукувало близько 100 осіб серед них правоохоронці Бережанського відділу поліції, обласного управління поліції, а також рятувальники.

Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.