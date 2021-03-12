У далекій Іспанії помер чоловік з Тернопільщини. Потрібні кошти, аби привезти тіло

У далекій Іспанії від інсульту помер молодий чоловік, наш земляв Сергій Зіменко.

Щоб доправити тіло на Батьківщину потрібні значні кошти. Тож рідні просять небайдужих людей про допомогу. Про це у соцгрупі Зборів повідомила Оля Матвіїшин

“В Іспанії раптово помер наш земляк Зіменко Сергій 1970 р.н.Причина смерті – інсульт.В зв’язку з раптовою смертю родині потрібно привезти померлого на територію України для поховання, що потребує значних фінансів.Рідні звертаються за допомогою. Номер рахунку сестри:5168 7427 2160 7749Зіменко Ольга Вікторівна (ПриватБанк) моб.+380681482789”, – написала жінка.

Джерело: Реально