Потрібна допомога на лікування чотирирічного Ромчика Васильчука з Тернопільщини.

У хлопчика виявили онкологічне захворювання. Відтак, його чекає тривале і дороговартісне лікування.

Про це повідомили на сторінці Вишнівецької територіальної громади.

“В цей нелегкий для усіх нас час, час війни, нашої допомоги потребує маленький житель с.Коханівка Вишнівецької громади – Васильчук Роман.

Ромкові сьогодні рівно 4 рочки (дата народження – 25.05.2018 р.), але тяжка недуга уже спіткала його долю. Кілька днів тому, у нього виявили пухлину головного мозку і зараз він знаходиться у анестезіолого-реанімаційному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Для лікування, потрібна значна сума коштів, яку сім’я не в змозі зібрати самостійно. Тож родина просить усіх небайдужих про фінансову підтримку”, – зазначають у громаді.

Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7451 1307 7637, Васильчук Ольга.