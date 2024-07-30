Із січня цього року жителі Чортківської громади, у яких народилися діти, отримують по десять тисяч гривень від міської ради. Це додаткові кошти до тих, які передбачені державою за народження дитини.

Такі виплати з бюджету громади передбачені «Програмою підтримки породіль на 2024-2026 роки», яку депутати Чортківської міськради прийняли наприкінці 2023 року. Програму прийняли для того, щоб збільшити народжуваність, оскільки за статистичними даними у 2022 році на території громади народилося 64 дитини. До того ж, у громаді зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення.

У програмі передбачено, що грошова допомога надається породіллям, які зареєстровані та проживають на території Чортківської міської територіальної громади та у яких народилася дитина починаючи з першого січня 2024 року. Матеріальна допомога надається на кожну народжену дитину.

На черговому засіданні виконкому Чортківської міськради внесли зміни до «Програми підтримки породіль на 2024-2026 роки». Відповідно до прийнятого рішення, у 2025 році зміняться умови для отримання виплати, а саме: дитина повинна бути народжена у пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні; один із батьків повинен офіційно працювати у Чортківській громаді, тобто бути платником податків до місцевого бюджету (це не стосується людей з інвалідністю); породілля має бути зареєстрованою у Чортківській громаді не менше ніж за три місяці до дня народження дитини.

Ольга Трач