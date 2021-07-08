Другий центр масової вакцинації відкрили у Чорткові. Від працюватиме протягом тижня. Отримати щеплення зможуть всі охочі. Щоб імунізуватися поза чергою, необхідно записатися у додатку очікування «Дія».

Центр вакцинації у Чорткові відкрили на базі медичного коледжу. Він працюватиме по буднях з 9:00 до 17:00, під час вихідних діятиме з 9:00 до 14:00.

«Наразі у наявності всі три вакцини – «AstraZeneca», «CoronaVac» та «Pfizer». Щеплення препаратом AstraZeneca робимо лише тим, хто вже отримав першу дозу, решту охочих мають змогу щепитися китайською вакциною CoronaVac. Препарат американського виробництва Pfizer, згідно з дорожньою картою МОЗ, отримають працівники закладів освіти та охорони здоров’я. Попри те, що вакцини різних виробників, всі вони сертифіковані та визнані ВООЗ і сумніватися в їх ефективності немає потреби. Варто зазначити, що лише швидкі темпи імунізації мешканців – шлях до подолання пандемії COVID-19», – зазначила заступниця головного лікаря Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Грабовецька.

Додамо, отримати щеплення можуть всі охочі віком від 18 років. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Також центри масової вакцинації планують відкрити у Кременці, Заліщиках і Бережанах.