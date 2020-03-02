Чортківська об’єднана територіальна громада максимально ефективно долучиться до акції «Озеленення України».

«У межах нашої громади плануємо за один день висадити дві тисячі дерев! Спершу спільно вирішимо, які породи дерев і де саме висаджуватимемо. А потім всі разом в один день – 20 березня, залучивши садочки, школи, громадськість, візьмемо участь у проєкті «Озеленення України», – зазначив міський голова Володимир Шматько.

Проєкт має на меті привернення уваги людей до відновлення екосистеми України та планети загалом, а також розвиток екологічної свідомості українців. «Озеленення України» – це не лише одноразова висадка дерев за добу у всіх куточках країни, це постійне сприяння висадженню нових парків та алей, проведення загальнодержавної інформаційної кампанії, організація освітніх воркшопів в навчальних закладах, започаткування міжнародного флешмобу «Озеленення України. Озеленення планети!» тощо.

У рамках екопроєкту в Україні планують висадити понад 1 000 000 дерев за одну добу, 20 березня, і тим самим встановити рекорд країни. Висадка мільйона дерев в Україні – це частина глобальної ініціативи у сотні країн світу.