«Василів день» – етнофестиваль під такою назвою влаштували у день Старого Нового року у Чорткові. На центральній площі міста відбулося святкове масове гуляння.

«Василів день» розпочався обідньої пори. Жителі Чорткова урочистою ходою вирушили до центральної площі міста, де місцеві господині наліпили 100 кг. вареників.

«Вареники – дуже смачні. Пригощали ними всіх охочих. А найголовніше – це колядки. Чортківчани – надзвичайно голосисті. Здавалося, що наші колядки лунають на весь світ. Веселими колядами Чортків прославляв новонародженого Ісуса, а також вітав Василів і Василин», – розповідає жителька Чорткова Олена Гупало.

Святковий настрій чортківчанам та гостям міста спершу створювали аматорські колективи із містечка та сіл громади, згодом – співачка Ольга Монастирська із шоу-балетом «Hotstep», а на завершення ділились шаленим драйвом із присутніми виконавці гурту «Коралі» із Івано-Франківська.

Софія Романська