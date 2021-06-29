«Чортківська офензива» – військово-історичний фестиваль під такою назвою організували на Тернопільщині.

Дійство приурочили 102-ій річниці визначальних подій у червні 1919 року, коли 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію.

Під стінами Чортківського замку відтворили бій ЗУНР та провели патріотичний концерт. Зібралися жителі та гості міста. У програмі – військово-патріотична теренова гра, виступи мистецьких колективів району, – розповідає співорганізаторка фестивалю Яна Петльована.

“Загалом у реконструкції бою беруть участь близько тридцяти осіб. Це спеціально підготовлені особи з різних областей України. Учасники мають можливість досить активно провести час, навчитися самостійності, а також відчути себе справжнім героєм минулих часів. Метою фестивалю є розвиток морально-патріотичних цінностей, вшанування Героїв боротьби за українську державність, територіальну цілісність”.

Додамо, Чортківська офензива – це історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії, здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з найвизначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918—1919.