«Чортківська офензива» – військово-історичний фестиваль під такою назвою триває на Тернопільщині. Дійство приурочене сторіччю наступальної військової операції Української галицької армії.

Стартував фестиваль 7 червня у селі Ягільниця Чортківського району. У програмі дійства – військово-патріотична теренова гра, виступи мистецьких колективів району, а також реконструкція подій Ягільницького бою 1919 року, – розповідає співорганізаторка фестивалю Яна Петльована.

Загалом у реконструкції бою беруть участь близько тридцяти осіб. Це спеціально підготовлені особи з різних областей України. А під час військово-патріотичної гри для дітей та молоді «Офензива-2019» учасники мають можливість досить активно провести час, навчитися самостійності, а також відчути себе справжнім героєм минулих часів. Метою фестивалю є розвиток морально-патріотичних цінностей, вшанування Героїв боротьби за українську державність, територіальну цілісність.

Завершиться фестиваль у неділю науковою конференцією «Чортківська офензива: звитяжна сторінка українського народу», також запланована поминальна панахида на центральному кладовищі міста Чорткова, а в центрі містечка діятиме Галицький ярмарок.

Софія Романська