У Чорткові запроваджують додаткові карантинні обмеження. Таке рішення прийняли на засіданні місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нові вимоги починають діяти з 7 листопада.

Посилення карантину пов’язане із стрімким зростання кількості хворих на коронавірус. Як повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько, на території громади заборонили працювати після 20.00 всім закладам громадського харчування та магазинам. Діятимуть такі обмеження протягом 14 днів.

«Ситуація дуже критична, кількість нових випадків зараження зростає. Кількість людей, які потребують госпіталізації також збільшується. Від початку пандемії в нашому районі померло 18 людей з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Сьогодні ми повинні лікарям допомогти, щоб вони могли рятувати життя. Тому важливо, щоб епідемічна ситуація у нашому регіоні стабілізувалася. Тож були прийняті наступні рішення. Усім закладам громадського харчування та магазинам у межах Чортківської громади дозволено працювати лише до 20:00. Довше зазначеного часу працюватимуть виключно аптеки та АЗС. Закликаю усіх дотримуватися карантинних обмежень».

Додамо, загалом у Чортківському районі підтверджено 1530 випадків зараження коронавірусом. Майже чотириста людей продовжують хворіти. Місцеві лікувальні заклади заповнені.