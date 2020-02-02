На Тернопільщині чоловіку стало зле посеред міста. Небайдужі викликали швидку медичну допомогу. В санпропускнику Чортківської районної лікарні хворий пробув півтори доби без допомоги. Медики не звертали на нього уваги, бо думали, що безхатько.

“Не преведи Боже потрапити в нашу Чортківську районну лікарню, коли ти впав посеред міста, бо тобі стало зле, і ти весь в болоті. Але є люди з великим серцем, які не дивлячись на твій зовнішній вигляд викликали швидку, і в такому вигляді швидка, дай Боже їм здоров’я, привозить тебе в санпропускник. Здавалось би все – життя врятовано. Але ні, тут тільки все починається! В нашій лікарні дивляться тільки на чистих та з грішми, брудним вони, ті, які давали клятву рятувати життя – життя не рятують, вони на них навіть не дивляться! Я б подумала, що таке не може бути. Але це трапилось зі мною”, – повідомила племінниця потерпілого Лоріта Бабак.

Як інформує “Медіатор“, поки чоловік був лікарні, його шукали рідні з поліцією. Дядько вийшов з дому ще в середу. Вчора з персонали підійшли до нього і запитали контакти сина.

“Ми стрімголов полетіли в лікарню. Це було вже початок 12 години дня. Дядько і надалі сидів в першому коридорчику санпропускника, вже ДОБУ!!! Без допомоги!!! З вигляду він був ледь живий. Але кого це цікавить! На мої крики, вже вибачте, я слів не добирала, мене ще й почали вчити, як я маю доглядати свого батька. І тільки після того, як я пішла до головного лікаря, на нього звернули увагу. Саме лише звернули. Не буду описувати, що було далі… По факту – інфаркт, забиття і реанімація! Весь цей час у внутрішній кишені дядькової куртки були його паспорт та телефон! Але люди боялись забруднити руки, не розуміючи того, що забруднили свої нікчемні душі!”, – додає Лоріта Бабак.

За останньою інформацією, чоловік, з яким сталося це нещастя невдовзі помер.

Чоловік був учасником бойових дій, старшою людиною, зазначає його племінниця. З його ж слів, втратив свідомість він на вулиці, не міг підвестися і так всю ніч пробув, поки зранку не викликали швидку.

“Все… сьогодні вночі його не стало. Він був батьком, дідусем, прадідусем. Він був ЛЮДИНОЮ, він був моїм дядьком – Старцев Віктор Гурійович.

Його своєю бездіяльністю вбили ті, хто за іронією долі мав рятувати життя. Вони надали йому першу медичну допомогу лише через ДВАДЦЯТЬ СІМ годин з моменту поступлення до лікарні!!! Щирі співчуття дочці Тані та її родині, сину Сергію, внучці Ілонці та її родині, правнучці Мії, яку він так і не встиг побачити.

Серце не витримує…дядя Вітя, хай Ваша зболена душа знайде спокій у місці де немає ні печалі, ні смутку… Вічна пам’ять!”,- повідомила Лоріта Бабак на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Обставини інциденту з’ясовуються. Очікується офіційний коментар поліції.