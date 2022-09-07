Про чудо, яке мало місце у місті над Серетом після вчиненого рашистами злочину увечері перед П’ятидесятницею, 11 червня цього року, переповідали мало не всі вітчизняні ЗМІ.

Хіба не сенсація, що в якихось двадцяти метрах від епіцентру ракетного влучання культова споруда майже не зазнала значних пошкоджень, коли на куди більшій відстані зруйновано будівлі, знищено автомобілі та інше майно?! Інакше, аніж Божим провидінням, це пояснити неможливо, пише Чортків City.

Сьогодні, по спливу майже трьох місяців, практично не залишилось слідів – лише ледь помітні вм’ятини на золотих колонах нагадуватимуть про пережите. Святиня стала ще більш ошатнішою – в ході масштабної реконструкції її наново поштукатурено, територія біля неї вимощена плитами з червоного каменю-пісковику та висипана декоративним камінням, наведено благоустрій тощо. До її відновлення спільно долучилися коштом, матеріально і працею як чисельні меценати, так і самі військовослужбовці.

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Минулого понеділка, 5 вересня, відбулося освячення каплиці Покрови Пресвятої Богородиці з нагоди «другого її народження», чин якого здійснили владики – Тернопільсько-Теребовлянський Павло (ПЦУ) і Бучацький Димитрій (УГКЦ), за присутності ряду священників та депутатів обласної ради Василя Градового і Любомира Білика, першого заступника начальника Чортківської військової адміністрації Михайла Демчука, очільників Чортківської міської громади Володимира Шматька і Білобожницької ТГ Віктора Шепети, військовослужбовців тощо.





Опісля скроплення святині свяченою водою приємною несподіванкою для командира в/ч А 1915 полковника Миколи Сандула стало нагородження його церковним орденом святого Миколая Чудотворця , а також Благословенною Грамотою – колишнього командира частини, котрий виступив ініціатором спорудження каплички двадцять два роки тому, підполковника Юрія Лазаренка. Церковними грамотами було відзначено також ряд військовослужбовців.

У свою чергу, полковник Микола Сандул вручив Подяки постійним духовним наставникам військовослужбовців – владикам Дмитру і Павлу, настоятелю церкви Покрови Пресвятої Богородиці протоієрею Михаїлу Левковичу, а також добродіям-меценатам, котрі багато літ посильно допомагають військовим – депутатам обласної ради Любомиру Білику, Василю Градовому, міському голові Володимиру Шматьку і згаданому вище підполковнику Юрію Лазаренку.

У пам’ять про цю урочисту подію запрошеним гостям та усім присутнім було вручено зменшені копії образу «Покров захисників вільної України», що міститься у каплиці, з Молитвою воїна.