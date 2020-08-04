У Чорткові з’явилася перша вулична веломайстерня, де велосипедисти самостійно зможуть усунути дрібні неполадки.

Веломайстерню самообслуговування встановили у центрі міста, неподалік супермаркету «Норма» – поблизу інформаційно-туристичного тубуса, повідомляють у міській раді.

У майстерні є стандартний набір інструментів: викрутки, набір шестигранників, розвідні ключі тощо. Для огляду чи ремонту велосипед можна підвісити за сідло. Також є насос з насадками під різні ніпелі і голкою для накачування.

«Приємно щодня бачити все більше велосипедистів у Чорткові. Тож перша веломайстерня явно не стане останньою. Ми встановлюватимемо їх в тих місцях, де найбільше велосипедистів просто катаються в своє задоволення і не часто задумуються про екіпіровку та ремкомплект. Адже не завжди є можливість носити при собі інструменти. А неприємності трапляються здебільшого тоді, коли ти інструменти якраз залишив вдома», – прокоментував появу першої веломайстерні міський голова Чорткова Володимир Шматько.