Вчора вранці до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на будівельному майданчику у Чорткові під час виконання будівельних робіт кранівнику стало погано.

Як повідомляють у ДСНС, чоловік знаходився на висоті 30 метрів над землею. Була необхідна допомога, аби спустити працівника з висоти. За лічені хвилини бійці ДСНС прибули до місця події. За допомогою автодрабини рятувальники піднялися до кабіни керування краном. Кранівник був без свідомості. Рятувальники за допомогою автодрабини, спеціальних нош та мотузок опустили потерпілого на землю та передали до рук медиків.

Працівники швидкої констатували смерть чоловіка.