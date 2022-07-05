У Чорткові директор підприємства розтратив понад 80 тисяч гривень, виділених на реконструкцію спортивного майданчика

Судитимуть директора підприємства, який розтратив понад 80 тис грн державних коштів при реконструкції спортивного майданчика.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, обвинуваченого у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядник – керівник підприємства, достовірно знаючи, що будівельні роботи з реконструкції майданчика у м. Чорткові Тернопільської області в повному обсязі не виконані, вніс у документи неправдиві відомості, привласнивши бюджетні кошти.

Завершено розслідування, що здійснювалось слідчими поліції. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.