Одинадцять нових випадків коронавірусу діагностували учора на Чортківщині. Серед інфікованих – шестеро жителів районного центру та п’ятеро сусідніх сіл.

За словами епідеміологів, поширився COVID-19 через зараження на побутовому рівні.

Загалом у Чортківському районі кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася до 130. Смертей через COVID-19 там не зафіксовано. 76 людей вже подолало недугу.

«Нові випадки зараження маємо у Чорткові – шестеро людей, в селі Пастушне підтвердився один випадок, у Джурині інфікувалася одна людина, також по одному зараженому у Білій, Косові, Білобожиці. Тож звертаюся до жителів району: будьте обережні, регулярно мийте руки, носіть засоби індивідуального засобу, уникайте контактів, тримайте дистанцію», – зазначив керівник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Чортківському районі Микола Михайлюк.

Нагадаємо, минулої доби на Тернопільщині діагностували 42 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Епідеміологи відзначили, що після відносного благополуччя настає підйом захворюваності. Такі змінні тенденції простежуються в області кожних сім днів.

Софія Романська