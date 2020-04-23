Нові два випадки захворювання на коронавірус діагностували у Чортківському районі. Там сім’ю заразила родичка, що приходила в гості на Великдень. Також жінка побувала в церкві та на кладовищі.

На Великдень до Чорткова із-за кордону повернулося майже півсотні людей. Усі вони перебувають на зв’язку зі своїми сімейними лікарями, – запевнив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Все ж після Великодня випадків коронавірусу у містечку побільшало.

“Маємо два нових випадки захворювання на коронавірус, жителі одного із сіл нашого району приймали в гості свою родичку, яка не знала, що має коронавірус, передала їм інфекцію”, – зазначив Володимир Шматько. Також він закликав усіх утриматися від зустрічей з родичами та залишатися вдома.

“Звертаюся до всіх людей, утримайтеся від поїздок в гості, особливо за межі району, свого села. Мені зараз телефонують, що цю жінку, інфіковану коронавірусом, бачили на свята у церкві, на цвинтарі. Люди переживають, чи не заразила вона ще когось. Тому благаю вас, залишайтеся вдома, ви ж не знаєте, чи є у вас ця інфекція. Вона часто може не проявляти жодних симптомів. Якщо хтось захворіє зі слабким імунітетом, то може мати складну форму хвороби. Звертаюся до сусідів людей, які захворіли. Хвилюватися не потрібно, але варто дотримуватися карантинних заходів. Інфіковані коронавірусом перебувають на постійному контролі своїх лікарів і їхньому здоров’ї нічого не загрожує. Також у нас захворіло на ГРВІ 27 людей, з них семеро дітей. Нових випадків госпіталізації не зафіксовано. Ще у 17-ти людей відібрали матеріал для ПЛР дослідження. Шість людей мають підозру на коронавірус, ще в шести людей взяли контактні матеріали. П’ятеро людей здали тест після перенесеної хвороби, можливо вони вже одужали. У разі негативного результату після двох досліджень ці люди будуть визнані здоровими”.

Станом на сьогодні у Чортківському районі виявлено 24 випадки захворювання на коронавірус. Відтак з міської казни виділили 76 мільйонів гривень на засоби захисту для сімейних лікарів. Також на вихідні запланована масштабна дезінфекція житлових будинків і вулиць.

Софія Романська

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