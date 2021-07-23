Через критичну ситуацію у Чортківської лікарні скоротять майже сто працівників.

На такі непопулярні рішення вирішив піти міський голова Чорткова через значні борги у лікарні.

На зарплату медичним працівникам до кінця року не вистачає понад 11 мільйонів, пишуть Тернополяни. Окрім того, станом на сьогодні вже 4 млн 800 тис. грн витратили з бюджету Чортківської громади на оплату комунальних послуг лікарні.

“На жаль, через цю ситуацію скорочення працівників неминуче, вже готується наказ про звільнення 96 людей. Кількість працівників завелика відносно кількості пацієнтів, котрі користуються послугами нашої лікарні. Ситуація зміниться лише тоді, коли лікарі навчаться електронно реєструвати абсолютно кожну без виключення послугу, надану пацієнтам, і коли послугами нашої лікарні користуватиметься більше людей», – зазначив Володимир Шматько.

Також міський голова розповів, що з метою оптимізації використання коштів ендокринологічне та неврологічне відділення перенесуть із смт Заводське у приміщення поліклінічного відділення у Чорткові. Оплата комунальних послуг будівлі на Заводському обходиться бюджету громади у 1 млн 200 тис. грн в рік, тож значно доречніше перемістити їх у напівпорожнє приміщення поліклініки та зекономити кошти.

Окрім того, до поліклініки переїде і відділ переливання крові із приміщення по вул. Ст.Бандери, 50. Будівлю виставлять на продаж на відкритому аукціоні «ProZorro»