У Чортківській лікарні не вистачає кисню для хворих на СOVID-19

Нестача кисню для хворих на СOVID-19 виникла у Чортківській лікарні.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Пов’язано це із перебоями з постачанням кисню.

Щодоби у Чортківській лікарні витрачають до двох тонн кисню. Число пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, збільшується. «Зростання добової кількості госпіталізацій, добової кількості виявлення прискорилося у жовтні, це найбільша динаміка, яку ми спостерігали в 2021 році. Вона фактично уже перевищує динаміку минулорічних показників. І цей відсоток може погіршуватися далі. Виникають питання у забезпеченості кисню у великих об’ємах у зв’язку з госпіталізацією нових інфікованих. Цього тижня ця проблема уже впритул торкнулась медзакладів Чортківського району”, – зазначає Оксана Чайчук.

Додамо, Тернопільщина перебуває у “помаранчевій” зоні карантину. Контрольні показники при подальшому зростанні захворюваності можуть викликати посилення карантину.