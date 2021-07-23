Рейд з виявлення незадекларованих працівників у суб’єктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність на території Чортківської об’єднаної території громади провели інспектори Управління Держпраці. У результаті вони виявили більше п’ятдесяти неоформлених працівників.

Як повідомили в Управлінні Держпраці, інспектори праці розділилися на групи та впродовж дня перевірили 25 суб’єктів господарювання, які віднесені до найбільш ризикових сфер з використання неформальної зайнятості: торгівлі, організації громадського харчування, виробництва меблів та будівельних матеріалів. Під час цього інспекційного рейду задокументували факт використання роботодавцям праці більше 50 неоформлених працівників. За використання нелегальної праці до роботодавців Чортківщини вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Окрім того, розпорядчими документами суб’єктів господарювання зобов’язали узаконити трудові відносини з найманими працівниками.