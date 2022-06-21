У Чортківській громаді переселенців безкоштовно пригощають піцою, морозивом і фруктами

У Чорткові для переселенців безкоштовно готують піцу, а також пригощають їх морозивом і фруктами. Частування організовують завдяки меценатам з України та Шотландії.

Жителька Чорткова Анастасія долучається до приготування піци для переселенців. Її випікають на автокухні.

«Готуємо піцу за найпопулярнішими рецептами. Найчастіше випікаємо «Маргариту». Процес відбувається досить швидко. Печемо і одразу пригощаємо людей, які прибули до нас із південно-східних областей. Також пригощаємо малозабезпечених людей з нашої громади, які приходять до нас. Організовують акцію іноземні волонтери».

Волонтери готують піцу просто неба – поруч із будівлею Чортківської міської ради на площі Героїв Євромайдану. Тут діє польова кухня. Підтримують ініціативу меценати із Шотландії – благодійніа організація «Siobhans Trust Ukraine».