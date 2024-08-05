Однакові пам’ятники на могилах загиблих захисників встановлюватимуть у Чортківській громаді на Тернопільщині.

Дизайн узгоджували з рідними бійців, розповів голова громади Володимир Шматько. За його словами, вартість одного пам’ятника орієнтовно 100 тисяч гривень. Частину цієї суми людям компенсують з місцевого бюджету. Угоди на встановлення таких пам’ятників загиблим уклали 30 осіб, повідомляє Суспільне.

Син Оксани Слоти Роман служив у штурмовій бригаді Нацполіції “Лють”. Загинув на Донецькому напрямку 6 липня цього року. Жінка прийшла до Чортківської міськради, щоб укласти угоду про встановлення пам’ятника на його могилі. Каже, рідним загиблих запропонували встановити однакові пам’ятники. Частину вартості міськрада має компенсувати.

“Вони готові профінансувати встановлення такого пам’ятника і багато людей, рідні яких вже давніше загинули, створили таку групу. Вони ходили і дивилися різні зразки. Люди це погодили. Я не була на цьому засіданні, тільки кинули в групу пам’ятник, хороший і, я думаю, якщо людям сподобалося, то я буду приставати до них”.

На запитання, чи все влаштовує її у запропонованому варіанті пам’ятника, Оксана Слота відповіла:

“Не всі елементи пам’ятника нам підходять. Наприклад те, що він весь однакового кольору. Можна було щось трішки додати, бо дуже темний, бо, наприклад, моєму синові 30 років, він дуже молодий. Але, звичайно, будемо дотримуватися правил, бо це військове поховання і воно має бути витримане в певному стилі”.

Виготовлятимуть пам’ятники на Житомирщині, — розповів представник фірми-виробника Юрій Омельченко.

“Сім’ї загиблих воїнів дали ідею, яку ми потім втілили у 3D-макеті, і вже потім вони погодили цей макет і саме той варіант, який їм підійшов, ми будемо виконувати. Пам’ятник зроблений із зеленого граніту, так званого човновського граніту, із додаванням чорного граніту. У нас буде фото-скло, буде написано прізвище, а хто захоче — писатиме й звання. Якщо захоче хтось із сімей, бо деякі хочуть, деякі не хочуть, також буде інформація про те, де загинув захисник, його нагороди. Тобто це все вже підбиратиметься індивідуально”.

Вартість одного такого пам’ятника більше 100 тисяч гривень, каже Юрій Омельченко.

“Сама собівартість 109 тисяч гривень, а далі, якщо хочуть щось окремо, бо там хтось лавочку хотів, хтось напис окремо, то вже рахується окремо. Це залежить від розміру, від кольору, від граніту”.

Укласти угоду про встановлення пам’ятника на могилі сина прийшов чортків’янин Володимир Мармус. Василь Мармус загинув 11 вересня 2022 року під час визволення Харківщини.

“Дуже довго дискусія велася, який то має бути пам’ятник, який колір. Бачу, що він чорний, мені хотілося б, аби пам’ятники були білими. Все ж таки, знаєте, воно було б якось про те, що це чисті душею хлопці. Але так вийшло, як вийшло. Головне, щоби вони нарешті зробили, щоби то було, бо воно вже трохи тягнеться так задовго”.

Щоб визначитися з єдиним варіантом пам’ятника для загиблих воїнів, знадобилося пів року, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько.

“Ми, як влада, ніяк не проявляли ініціативу раніше, щоб якось нав’язати думку. Ми пропонували варіанти, ми запросили архітекторів. Вони розробили 2-3 варіанти, люди голосували. І голосуванням більшість обрала так, меншість погоджувалася. Окрім самих поховань, буде загальне місце для молитви, для покладання квітів, з прізвищами героїв, з QR-кодами та посиланнями на їхню історію життя”.

Володимир Шматько розповів, як відшкодовуватимуть гроші за встановлення пам’ятників.

“Майстри, які працюють в Чортківській громаді і навколо Чорткова, погодилися безкоштовно змонтувати, залити основи. На бетонні роботи з бюджету громади виділяємо гроші через комунальне підприємство. Тобто, бетонні основи — це окрема дотація. Пам’ятні знаки та могили виготовляють за гроші, які перераховують родичі загиблих, а ми компенсуємо їм вартість за нашою програмою. Є декілька людей, які, на жаль, не отримують компенсації від держави. Тобто це військові, які померли на фронті або за різних обставин. Тому в такому випадку ми компенсуємо усі 100 відсотків. Там, де є державна компенсація, то родичі приймають рішення, яку частку вони хочуть самі покрити, а яку частку компенсує бюджет. В даному випадку ми говоримо, що 50% суми, тобто 50 тисяч гривень кожному, хто має договір з підрядником, громада дає їм цю компенсацію по програмі”.

На території Чортківської громади поховано 53 військовослужбовці, повідомив Володимир Шматько. За його словами, на компенсацію родинам загиблих з місцевого бюджету виділили 3 мільйони гривень.

Дана Савицька, Любов Гадомська, Суспільне