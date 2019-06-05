Труп чоловіка знайшли у тернопільському ставі.

Як стало відомо журналістам Т1 Новини із власних джерел, потопельник – це тридцяти семирічний тернополянин. Одружений, має сина. Чоловік працював у одному із магазинів побутової техніки у Тернополі.

Причину смерті чоловіка встановлюють судмедексперти.

Нагадаємо, близько обіду, хлопці помітили у водоймі чорну футболку та відразу повідомили про це у відповідні органи.

На місці події працювали поліціянти, медики та рятувальники. Працівники правоохоронних органів звернулися через місцеві ЗМІ, аби тернополяни допомогли встановити особу потопельника.