Уряд посилив карантинні обмеження у червоних зонах. Там заборонили роботу громадського транспорту.

Наразі червоний рівень епіднебезпеки діє у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Втім, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус, Тернопільщину теж можуть віднести до червоної зони.

«Захворюваність в області залишається на високих рівнях та перевищує загальнодержавний показник. За останній тиждень лютого зареєстровано 1650 випадків захворювання. А у перший тиждень березня – 2188. Зафіксовано ріст захворюваності на 40,3%. Середня кількість випадків на добу коливається в межах трьохсот. Сьогодні зареєстровано найвищу кількість захворювання за весь період спостереження – 566», – розповідає в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 1240 ПЛР-досліджень коронавірусу. Відтак хвороба підтвердилася майже у кожного другого протестованого. Найбільше хворих зареєстрували у Чортківському районі — майже 250. За словами епідеміологів, цього тижня летальні випадки почали фіксувати у людей віком 40-50 років, які не мають супутніх захворювань. Відтак у регіоні вирішили посилити протиепідемічні заходи.