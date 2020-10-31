Не проводити масові застілля у “червоних” зонах Тернопільщини рекомендувала регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Стосується це весіль, днів народжень, а також похоронів.

З понеділка у “червоній” зоні перебуватимуть міста Бережани, Кременець, Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони. Там заборонено відвідувати розважальні заклади, кафе, ресторани, а також організовувати масові події.

“На засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС, яке відбулося учора, рекомендували дотримуватися традиційних карантинних вимог, які передбачає постанова Кабінету Міністрів. Окрім цього, ми рекомендували місцевим комісіям з ТЕБ та НС провести засідання, оцінити епідемічну ситуацію в районі та рекомендувати закладам громадського харчування обмежити свою роботу до восьмої години вечора. Також рекомендуємо відмовитися від масових застіль, весіль, днів народжень. На місцевих комісіях повинні розглянути це питання”, – відзначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, Тернопіль з наступного тижня виходить із “червоної” зони. Покидає цю карантинну зону і Бережанський район.