Бережани, Збаразький, Заліщицький і Тернопільський райони — у “червоній” зоні епідемічної небезпеки. Однак Уряд послабив там карантинні обмеження та дозволив очне навчання і рух громадського транспорту.

За результатами засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС, у Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах з 22 вересня дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах.

“Змінені показники, за якими відносять ту чи іншу територію до “червоної” зони. Зокрема, змінений показник щодо захворюваності за 14 днів на сто тисяч населення. Якщо раніше базовим був показник 240 і його перевищення означало перехід до “червоної” зони, нині цей показник оцінюється залежно від загальноукраїнського. І якщо цей показник у п’ять разів вищий від загальноукраїнського, тоді розглядається питання щодо віднесення території до “червоної” зони. Також змінений показник госпіталізації у сторону збільшення. Раніше до червоної зони відносили території із зайнятістю ліжок із 50%, тепер — 75% протягом останніх п’яти днів”, – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

У помаранчевих зонах зняли обмеження, яке стосувалося кількості пасажирів у громадському транспорті. Раніше було дозволено перевозити пасажирів лише на половині місць, визначених для сидіння. Від сьогодні можна займати у транспорті всі сидіння. Втім, залишається вимога щодо маскового режиму.

Софія Романська

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