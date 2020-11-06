У “червону” зону на Тернопільщині потрапили вісім районів і три міста

На Тернопільщині вісім районів з наступного тижня перебуватимуть у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. Про це повідомили на засіданні державної комісії з ТЕБ та НС. Також до цієї карантинної зони потрапили міста обласного значення: Чортків, Кременець і Бережани.

У «червоній» зоні залишатимуться Тернопільський, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський райони. Також туди потрапив Теребовлянський район, – розповіла заступниця директорки обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. Тернопіль далі перебуватиме у «помаранчевій» зоні.

«Ситуація із «COVID-19» на Тернопільщині є неблагополучною. Ми щоденно реєструємо понад триста підозр. Також щодня реєструємо від 200 до 300 нових випадків COVID-19. За останній тиждень збільшилася кількість летальних випадків, щодоби реєстрували від 4 до 7 смертей. Щодо вікової приналежності захворюваності, найчастіше хворіють люди працездатного віку: від 30 до 65 років. Летальність реєструється більше серед людей старшого віку і складає 75% у категорії 65 – 75 років. Загалом у нашому регіоні зареєстровано 286 летальних випадків. Це склало показник летальності на рівні 1,3 у Тернопільській області. Одужало у нашій області понад 17 тисяч осіб».

У «червоних» зонах заборонено відвідувати після 20.00 ресторани і розважальні заклади. Громадський транспорт перевозить пасажирів лише на сидіннях. Поліція посилено стежить за дотриманням маскового режиму.