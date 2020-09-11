Дев’ять районів і обласний центр перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

При цьому COVID-19 інтенсивно поширюється на Тернопільщині далі, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Минулої доби у краї додалося 305 нових випадків зараження.

В обласному центрі учора виявили 65 інфікованих, у Тернопільському районі – 42, Борщівському – 34, Гусятинському – 25, Заліщицькому – 27, Чортківському – 18. Оксана Чайчук пов’язує стрімке поширення коронавірусу з невиконанням карантинних вимог.

«Минулого тижня державною комісією з ТЕБ та НС було прийнято рішення про віднесення тих чи інших територій Тернопільської області до червоної зони. На жаль, до наших рекомендацій не дослухалися. Деякі місцеві комісії прийняли рішення про послаблення карантину на своїх територіях, вчорашнім рішенням до «червоної» зони було занесено ще дві території – це Збаразький і Заліщицький район, де значно ускладнилася епідситуація. На жодній з територій в нашій області ситуація не покращилася, на сьогоднішній день у нас майже вся територія Тернопільської області належить до червоної зони. На тих територіях, де довго тривав карантин, до прикладу, у Кременецькому районі, ситуація зараз краща. Люди зрозуміли, що дотриманням карантину можна з цієї ситуації вийти».

До «помаранчевої» зони потрапили м. Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський райони. У «зеленій» зоні не залишилося жодного населеного пункту. З понеділка карантинні вимоги «червоної» зони повинні запровадити у Заліщицькому та Збаразькому районах.

Софія Романська

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