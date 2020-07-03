КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провело перерахунок нарахування плати за надані послуги централізованого постачання гарячої води для Споживачів за червень 2020 року.

Зазначимо, в опалювальному сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень та травень.

Детальніше про перерахунок плати за червень зазначено у таблиці:

Дякуємо Споживачам за своєчасну оплату та просимо й надалі проводити розрахунки до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.

Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників можна дистанційно за номерами телефонів: (094) 840-15-78; (094) 840-15-87; (094) 840-15-79, через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.ua/, або через обрані Вами сайти, що приймають платежі,зокрема через сайт http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.

Звернутися у підприємство можна також через електронну пошту zvern.kptmtke@ukr.net

З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41.