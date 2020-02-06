Двоє кременчан – Дмитро Дучинській та Андрій Євдокимов потребують допомоги на лікування та реабілітації після ДТП.

Як пише Терен, молоді чоловіки були на заробітках у Чехії. Коли поверталися з нічної зміни із заводу, водій не впорався з керуванням.

Дмитро наразі перебуває в реанімації. Після кількох операцій він прийшов до тями. У Андрія травми голови та перелом руку, наступного тижня йому також робитимуть операцію. Частину лікування покрила страховка. Та, за словами лікарів, хлопцям необхідна тривала й дороговартісна реабілітація.

Усі охочі допомогти кременчанам можуть зробити це за номерами рахунків: Дучинська Тетяна Василівна – 5168 7573 6783 9653; Євдокимова Надія Іванівна – 4149 4991 1796 0441.

Фото Миколи Божика зі сторінки у Фейсбуці