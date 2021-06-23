Пробний запуск гарячої води після ремонтного періоду відбудеться 24 червня в 15 котельнях Тернополя. А з 25 червня вони відновлять подачу гарячої води у помешкання тернополян.

Про це повідомили у КП Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Гаряче водопостачання до помешкань тернополян подаватимуть з котелень за адресами: вул. Лозовецька, 3а, вул.Шкільна, 5, вул. Тролейбусна, 7б, вул. Бригадна, 46, вул. Тролейбусна, 14, вул. Київська, 3с, вул. Живова, 12, п-т Бандери, 47, в, пров. Цегельний, 1а, вул. Новий світ, 36 а., вул. Транспортна, 7б, вул. Глиняна, 25б, вул. Чернівецька, 25а, вул. Лемківська, 23, вул. Просвіти, 9.

«На котельнях Тернополя завершуються ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2020-2021, тож уже найближчими днями їхню роботу буде відновлено, – повідомили у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”. – Роботу котельні що на вулиці Івана Франка, 16 плануємо відновити першого липня 2021 року у зв’язку з продовженням робіт з реконструкції котельні згідно контракту Udneer – TER- ICB – 03, який фінансується за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.».

На підприємстві просять споживачів відповідально віднестися до запуску мереж гарячого водопостачання, та перевірити, чи закриті крани, а також чи справні мережі у квартирі тощо, щоб уникнути затоплень та аварійних ситуацій.

У червні гаряча вода подаватиметься за звичним графіком: понеділок – з 17.00 до 23.00, вівторок,четвер – з 6.00 до 10.00 та з 16.00 до 23.00, середа, п’ятниця – з 16.00 до 23.00, субота – з 7.00 до 23.00, неділя – 7.00 до 12.00 та з 16.00 до 23.00.

У липні-серпні гаряча вода подаватиметься за скороченим графіком. Як повідомили у міській раді, це пов’язано зі значною заборгованістю споживачів КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», через що у підприємства не вистачає коштів для закупівлі природного газу. Відповідно до запропонованого графіку у понеділок не будуть подавати гарячу воду. У вівторок і четвер подаватимуть з 6.00 до 10.00 та з 18.00 до 23.00, у середу і п’ятницю – з 18.00 до 23.00, у суботу і неділю – з 7.00 до 10.00 та з 18.00 до 23.00.