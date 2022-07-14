9 липня внаслідок завданого російськими окупантами ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області загинув мешканець села Долина, кулеметник, солдат Андрій Дюк.

Про це повідомляють у Теребовлянській міській раді.

Наш земляк, 1984 року народження, ніс службу в лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, захищав суверенітет та територіальну цілісність України від російських загарбників.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця ЗСУ.

“Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе. Уся Теребовлянська громада з Вами.

Вічна та світла пам’ять Героєві!”, – ідеться у зверненні міськради.

Домовину з тілом загиблого захисника зустрінуть у Теребовлі сьогодні.

Читайте також:

У Тернополі сьогодні – День жалоби: місто прощається із загиблими захисниками

Стало відомо про загибель ще чотирьох мешканців Тернопільщини у Часовому Яру

Внаслідок ракетного удару по Часовому Яру на Донеччині загинув боєць з Кременця

“Накрив собою побратима”: у Тернополі прощаються із загиблим захисником Олександром Осадком

Оголошено триденну жалобу: на фронті загинули троє бійців з громади на Тернопільщині

Важка втрата: на Донеччині загинули відразу шестеро тернополян