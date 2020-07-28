Днями, 25 липня, відбувся традиційний суботній забіг «Битва мікрорайонів».

За першість змагались 10 команд різних мікрорайонів Тернополя.

Найкращі результати показали :

– І місце – команда “Дружбани”;

– ІІ місце – команда “Новий світ”;

– ІІІ місце – команда “Центр”.

Всі учасники отримали медалі фінішерів та смаколики, щоб відновити вуглеводний баланс після змагань, а призери ексклюзивні брендовані кубки. Партнери спортивної події, ТМ «Ласунка», «Euro Voda», «Сучасна стоматологія», забезпечили учасників пам’ятними сувенірами.

Організували спортивну подію фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення разом з Ternopil та Running club Runday Ternopil.