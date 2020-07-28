Днями, 25 липня, відбувся традиційний суботній забіг «Битва мікрорайонів».
За першість змагались 10 команд різних мікрорайонів Тернополя.
Найкращі результати показали :
– І місце – команда “Дружбани”;
– ІІ місце – команда “Новий світ”;
– ІІІ місце – команда “Центр”.
Всі учасники отримали медалі фінішерів та смаколики, щоб відновити вуглеводний баланс після змагань, а призери ексклюзивні брендовані кубки. Партнери спортивної події, ТМ «Ласунка», «Euro Voda», «Сучасна стоматологія», забезпечили учасників пам’ятними сувенірами.
Організували спортивну подію фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення разом з Ternopil та Running club Runday Ternopil.