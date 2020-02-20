Різкий запах аміаку поширювався учора в Бучачі. Через недостатньо герметичну перекачку хімічної речовини місто заполонив сильний сморід. Люди викликали рятувальників і поліцію.

«У Бучачі біля інституту чути дуже різкий запах аміаку в повітрі… Є інформація, що це хімія розлилась на території агропідприємства», – повідомив у мережі Фейсбук житель Бучача Роман Довбенко.

Після приїзду рятувальників стало відомо, що джерелом поширення неприємного запаху є недостатня герметичність вузлів під час технологічного процесу перекачки аміачної води з автоцистерни в іншу ємність.

«Перекачка відбувалася на території одного з підприємств. З метою припинення розповсюдження відповідного різкого запаху у житловій зоні з представниками цього підприємства проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення перекачування аміачної води у нічний час», – зазначив речник ДСНС України у Тернопільській області Сергій Данілін.

Додамо, скаржилися на різкий запах аміаку учора ввечері жителі кількох вулиць міста. До ранку ситуація відносно стабілізувалася.

Софія Романська