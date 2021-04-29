На Тернопільщині торгова марка «Семеро козенят» розширює точки продажу.

Відтепер м’які, напівтверді і тверді крафтові сири, виготовлені з натурального козячого молока, можна придбати у містах Чортків, Монастириська та Бучач. В асортименті компанії «Семеро козенят» – і гауда, і моцарела, і фета в олії.

– Торгова марка «Семеро козенят» пропонує вам сир, виготовлений із натурального козиного молока. У нас є в наявності багато видів сирів, на різний смак та погляд; тому поспішіть спробувати наші смаколики. Ми – молода команда, яка створює сири з любов’ю і працює на користь та для здоров’я. Можемо запевнити вас, що наші продукти відповідають високій якості; також пам’ятайте, що «Семеро козенят» – це гарний вибір для вас і, що дуже важливо, – для здоров’я ваших діток. Наш сир ви можете брати і як до білого кисло-солодкого вина для посиденьок з друзями, так і для легкого та корисного снеку, – кажуть в компанії.

Придбати сири «Семеро козенят» можна придбати у:

м. Чортків – вул. С. Бандери, 23, В. Великого, 14

м. Монастириська, вул. Т. Шевченка, 17

м. Бучач – вул. Галицька, 160, М. Лисенка, 10, С. Бандери, 21.

Також замовлення можна оформити на сайті www.7-goats.com чи на інстаграм-сторінці @semero_kozenyat.